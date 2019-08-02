https://static.news.ru/photo/5eb1920a-b503-11e9-878b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Воздушно-десантные войска в России активно развиваются — перевооружаются, оснащаются техническими новинками и отрабатывают новые тактические ходы. Об этом заявил депутат Государственной думы Сергей Миронов.

Он отметил высокую квалификацию офицеров и достойную подготовку молодых солдат, в которых «жив дух десантника». Парламентарий также указал на то, что ВДВ — самый мобильный и оперативный род войск, который проявил свою незаменимость в Афганистане, Чечне, Сирии и других «горячих точках».

Для меня десантура стала настоящей школой жизни, которая сделала из юного неопытного парня настоящего мужчину. Мужская дружба, умение быстро реагировать на изменение ситуации, принимать решения — всё это от ВДВ, — цитирует Миронова « ПолитЭксперт ».

Будущий политик служил в воздушно-десантных войсках СССР с 1971 по 1973 год. В армию он ушёл добровольно со второго курса техникума, несмотря на отсрочку на время учёбы. За время службы гвардии старший сержант Миронов совершил 25 прыжков с парашютом.

2 августа в России отмечают День ВДВ. Как писал News.ru, личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск поздравил президент Владимир Путин.