https://static.news.ru/photo/6116b58a-9d83-11e9-9db9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дмитрий Киселев/News.ru

Группа депутатов Госдумы во главе с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение парламента законопроект о возобновлении выплат по вкладам времён СССР.

Речь в документе идёт о компенсациях гражданам, хранившим свои сбережения в Сбербанке до 20 июня 1991 года и потерявшим их, а также о выплатах по вложениям в государственные ценные бумаги СССР и страховым взносам.

Миронов отметил, что механизм возврата этих средств был разработан ещё в середине 1990-х годов. Компенсации хоть и не покрывали всех потерь граждан, но всё же выплачивались на протяжении ряда лет. В начале 2000-х годов выплаты регулярно замораживались, а в настоящее время они приостановлены до 2022 года.

Авторы инициативы предлагают отменить мораторий на компенсации и ввести механизм регулярных выплат из госбюджета.

По словам лидера фракции, долг государства по советским вкладам составляет около 44 трлн рублей. Одномоментно погасить его не представляется возможным, поэтому парламентарии предлагают порядок постепенных выплат, сообщает ТАСС .

Депутат также напомнил, что внешний долг СССР Россия погасила, а про внутренний власти «забыли». Законопроект призван восстановить социальную справедливость в отношении тех, кто ожидает возврата государством долгов почти три десятка лет.

Ранее News.ru писал, что депутаты предложили ввести компенсации за незаконное уголовное преследование. Согласно разработанному ими законопроекту, выплаты жертве правоохранительной системы должны составлять не менее 15 тысяч рублей за каждый день пребывания под арестом или лишения свободы.