https://static.news.ru/photo/0c0dd810-b422-11e9-95a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Смертность от туберкулёза в России с 2005 по 2018 год уменьшилась в 3,8 раза, а за прошедший год показатель – почти на 10%.

Согласно докладу «Эпидемическая ситуация по туберкулёзу в Российской Федерации в 2018 году», в прошлом году зафиксировано 8617 смертей от этой болезни, а показатель смертности составил 5,9 случаев на 100 тысяч населения.

Пик смертей от туберкулёза приходится на возраст 35-44 года. Умирают около 77% мужчин и 60% женщин.

В 2018 году впервые пик заболеваемости женщин сместился на более старший возраст (до 2017 года — пик приходился на возраст 25-34 года, в 2018-м — 35-44 года), — отмечается в докладе.

Также на 13,5% сократилась заболеваемость среди детей в возрасте до 14 лет.

По мнению специалистов Минздрава, эта болезнь тесно взаимосвязана с ВИЧ-инфекцией.

В перспективе на эпидемиологический процесс будет отрицательно влиять развивающаяся эпидемия ВИЧ-инфекции с ростом числа и доли пациентов с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, а также рост доли пациентов с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулёза к противотуберкулёзным препаратам, — говорится в докладе.

В связи с этим в ведомстве подчеркнули важность совместной деятельности противотуберкулёзных медицинских организаций и Центров СПИДа.

Как писал News.ru, ранее Минздрав сообщил, что 20,5 тысячи человек в России умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции, 76% из них были в возрасте от 25 до 44 лет. Таким образом, вирус иммунодефицита стал одной из основных причин смертности молодых трудоспособных граждан.