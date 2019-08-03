https://static.news.ru/photo/9c7157b4-b5f9-11e9-9783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arturo Rosas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число несовершеннолетних россиян с инвалидностью в 2018 году возросло более чем на 20 тысяч по сравнению показателем 2017 года. Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

В ведомстве уточнили, что два года назад в стране насчитывалось 568 523 детей в возрасте от 0 до 17 лет, имеющих инвалидность. В 2018-м году их стало 586 855.

В то же время сократилось число детей с инвалидностью, проживающих в интернатах. В 2017 году этот показатель составил 11%, а в 2018-м – 10.4%.

В Минздраве добавили, что основную часть несовершеннолетних с инвалидностью составляют подростки в возрасте от 10 до 14 лет. В 2018 году их насчитывалось около 200 тысяч, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что рост числа детей с инвалидностью зафиксировали в Минтруде. По данным ведомства на 1 января 2019 года, их было 670 тысяч. При этом количество инвалидов среди совершеннолетних сократилось почти на миллион.