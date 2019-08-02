https://static.news.ru/photo/b1230ac4-b539-11e9-9233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

32,2% выявленных в Чукотском автономном округе случаев рака были обнаружены на последней, четвёртой стадии, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также много случаев позднего диагностирования болезни зафиксировано в Ненецком автономном округе (29,2%), в Тульской (29,1%), Брянской (28,7%) и Магаданской (28,5%) областях, следует из статистического сборника ведомства за 2018 год. Десятку антирейтинга замыкают Еврейская автономная область, Костромская, Сахалинская, Иркутская и Кировская области.

В столице слишком поздно выявили 17,6% случаев, а в Санкт-Петербурге — 16,2%.

У женщин чаще всего встречается рак груди, а у мужчин — трахеи, бронха или лёгкого. Наибольшая смертность зафиксирована от рака пищевода (59% больных), лёгкого (49%) и желудка (47,7%).

Ранее News.ru писал, что количество сирот, находящихся в домах ребёнка в России (учреждения для детей до трёх лет, не имеющих родителей), в течение 18 лет сократилось в 2,5 раза. В 2000 году в таких заведениях было зарегистрировано 19 345 жителей, а в 2018-м — 7524, следует из данных, опубликованных в статистическом сборнике Минздрава.