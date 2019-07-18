Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию с задержанием матери смертельно больного ребёнка при покупке незарегистрированного препарата. По данным ведомства, ввезти такие лекарства в Россию можно законно при наличии подтверждающих медицинских документов.
Также это позволяет обеспечить контроль за качеством, эффективностью, безопасностью и порядком использования наркотических средств и психотропных веществ в интересах пациентов. В Минздраве добавили, что лекарственный препарат «Фризиум» не зарегистрирован в РФ, так как производитель препарата никогда не предоставлял его на проверку, передаёт
Ранее News.ru писал, что судьбу Елены Боголюбовой, которую таможенники задержали за посылку с запрещённым в России лекарством для тяжелобольного сына, будут решать прокуратура и МВД. Об этом заявила глава отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова.