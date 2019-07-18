https://static.news.ru/photo/dbbf2bcc-a97d-11e9-ac2e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию с задержанием матери смертельно больного ребёнка при покупке незарегистрированного препарата. По данным ведомства, ввезти такие лекарства в Россию можно законно при наличии подтверждающих медицинских документов.

Также это позволяет обеспечить контроль за качеством, эффективностью, безопасностью и порядком использования наркотических средств и психотропных веществ в интересах пациентов. В Минздраве добавили, что лекарственный препарат «Фризиум» не зарегистрирован в РФ, так как производитель препарата никогда не предоставлял его на проверку, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что судьбу Елены Боголюбовой, которую таможенники задержали за посылку с запрещённым в России лекарством для тяжелобольного сына, будут решать прокуратура и МВД. Об этом заявила глава отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова.