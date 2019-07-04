Комиссия Минздрава Московской области начала проверку в больнице Подольска в связи с гибелью пациента.
Некоторое время назад сообщалось, что в приемное отделение больницы был доставлен мужчина с инсультом. Врач не вызвала реаниматолога, а попыталась вместе с коллегами помочь пациенту самостоятельно. В итоге мужчина скончался.
Представители ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будут приняты меры, передает
Ранее News.ru писал, что в России возросло число смертей в машинах скорой помощи. Так, в 2018 году медики не успели довезти до больниц 6,8 тыс. человек, что на 24% больше показателя десятилетней давности.