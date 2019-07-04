https://static.news.ru/photo/2c7fc8ec-9e5b-11e9-9fd8-fa163e074e61_1024.jpg Falcon 7X Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) обратилось в Минздрав с предложением поддержать инициативу о приобретении французского самолёта Falcon 7X, так как он наиболее подходит для санитарно-авиационной эвакуации. Воздушное судно даёт возможность осуществлять дальнемагистральные перелёты на высоких эшелонах, пояснили в ведомстве.

Имеющийся в распоряжении агентства спецборт АН-74, который использовался последние 10 лет, законсервирован из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства. Французский самолёт был выбран среди аналогов параллельно с поиском подходящей замены для турбин.

В Минздраве уточнили, что Falcon 7X подходит для индивидуальной эвакуации пациентов, которая требуется чаще массовой.

Ранее News.ru писал, что министр здравоохранения Вероника Скворцова направила в правительство России письмо, которое касается закупки самолёта для ФМБА. Чиновница попросила кабмин приобрести французскую машину Falcon 7X, отметив, что она предпочтительнее российского SSJ 100.