Минздрав призвал благотворителей к сотрудничеству

https://news.ru/storage/news/0ba93ba1a28cef5f18647e0e312510fc/03d47df0-f148-4226-8490-aa49f01aa358_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова попросила благотворительные организации активнее сотрудничать с Минздравом.

«Наша задача на будущий год так подбирать мишени для активности благотворителей, чтобы это точно совершенно не входило в программу государственных гарантий бесплатной помощи», — сообщила Скворцова в интервью «России 24».

Министр попросила фонды направить все силы на то, что «не включено в государственные гарантии». Сейчас благотворители часто занимаются закупкой лекарств и расходных материалов.

Скворцова также рассказала, что поиск доноров костного мозга и операции по его пересадке государство делает бесплатно, но благотворители помогают при длительном поиске доноров. Данное сотрудничество помогает ускорить процесс оказания помощи нуждающимся.

Ранее News.ru писал, что в Минздраве РФ опровергли появившиеся сообщения о том, что ведомство инициирует полный запрет табака после 2050 года. В министерстве ещё раз подчеркнули, что в государственной концепции говорится о снижении доли курящего населения до 5%. Чиновники подчеркнули, что «борьба с табаком осуществляется не с целью борьбы с табаком», это лишь стратегический ориентир, и в будущем табак должен перестать быть частью жизни россиян.