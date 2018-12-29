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Минздрав призвал благотворителей к сотрудничеству

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова попросила благотворительные организации активнее сотрудничать с Минздравом.

«Наша задача на будущий год так подбирать мишени для активности благотворителей, чтобы это точно совершенно не входило в программу государственных гарантий бесплатной помощи», — сообщила Скворцова в интервью «России 24».

Министр попросила фонды направить все силы на то, что «не включено в государственные гарантии». Сейчас благотворители часто занимаются закупкой лекарств и расходных материалов.

Скворцова также рассказала, что поиск доноров костного мозга и операции по его пересадке государство делает бесплатно, но благотворители помогают при длительном поиске доноров. Данное сотрудничество помогает ускорить процесс оказания помощи нуждающимся.

Ранее News.ru писал, что в Минздраве РФ опровергли появившиеся сообщения о том, что ведомство инициирует полный запрет табака после 2050 года. В министерстве ещё раз подчеркнули, что в государственной концепции говорится о снижении доли курящего населения до 5%. Чиновники подчеркнули, что «борьба с табаком осуществляется не с целью борьбы с табаком», это лишь стратегический ориентир, и в будущем табак должен перестать быть частью жизни россиян.


#россия #фонды #Минздрав #ВероникаСкворцова
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