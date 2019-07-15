https://static.news.ru/photo/448bba4c-a76e-11e9-b0f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Obermeier/imageBROKER.com

Законопроект Минздрава РФ предполагает использование исключительно йодированной соли при изготовлении продуктов питания.

Производителей хлебобулочных изделий хотят обязать обогащать продукцию йодом с 1 июня 2020 года, всех остальных — с 1 июня 2022 года. Только соль с содержанием йодата калия (первый, высший сорта и «Экстра») должна будет продаваться в России с 1 июня 2021 года, пишут « Известия ».

Исключения составят те продукты, в рецептуре которых не предусматривается использование этого ингредиента.

Отмечается, что Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН дал негативный отзыв на законопроект, а в ФИЦ питания и биотехнологии заявили о бесполезности использования йодированной соли в производстве продуктов, нуждающихся в термической обработке.

Как писал News.ru ранее, министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что недостаток йода является проблемой всех без исключения регионов России.