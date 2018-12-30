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Минздрав поделится с МВД данными о здоровье водителей

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

МВД РФ планирует начать обмен данными с Минздравом о водителях, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью.

В настоящий момент ГИБДД не может своевременно приостанавливать действие водительских прав, так как не имеет доступа к данным о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний к вождению. С 2019 года все без исключения медучреждения будут предоставлять такую информацию в Единую государственную информационную систему здравоохранения.

Однако два ведомства пока не достигли полной договоренности насчет сотрудничества, сообщает РИА Новости. В Минздраве считают, что подобный обмен нарушает врачебную тайну. В МВД же заявили, что предоставляемые сведения не будут напрямую раскрывать информацию о здоровье человека.

Ранее News.ru писал о том, что формат электронных водительских удостоверений прояснится в 2019 году. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что ГИБДД идеологически уже готова на этот шаг, писал News.ru.


#водители #МВД #Минздрав
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