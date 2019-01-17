Минздрав против продажи лекарств на «Почте России»

https://news.ru/storage/news/7b0e977a0d1a0595897b00e96e0ff97c/7cbf0ecd-9c22-4fb6-a5fb-fb5669b85011_850.jpg vk.com/russianpost

Продажа лекарств требует соблюдения надлежащей аптечной практики и наличия фармацевтов, которые могут помочь с выбором препаратов, а потому появление медикаментов в отделениях «Почты России» невозможно, сказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина.

«Продажа на почте — нет, использование услуг по доставке почтальоном лекарственных препаратов — да, то есть мы готовы поддержать», — цитирует ТАСС чиновницу.

Ранее «Почта России» задумалась о замене продажи пива в своих отделениях на реализацию медикаментов после заявления губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

Как писал News.ru, руководитель региона, где почти в каждом третьем офисе оператора идёт торговля хмельными напитками, предложила главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой и гендиректору компании Николаю Подгузову заменить спиртное на лекарства.