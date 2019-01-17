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Минздрав против продажи лекарств на «Почте России»

vk.com/russianpost

общество [ версия для печати ]

Продажа лекарств требует соблюдения надлежащей аптечной практики и наличия фармацевтов, которые могут помочь с выбором препаратов, а потому появление медикаментов в отделениях «Почты России» невозможно, сказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина.

«Продажа на почте — нет, использование услуг по доставке почтальоном лекарственных препаратов — да, то есть мы готовы поддержать», — цитирует ТАСС чиновницу.

Ранее «Почта России» задумалась о замене продажи пива в своих отделениях на реализацию медикаментов после заявления губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

Как писал News.ru, руководитель региона, где почти в каждом третьем офисе оператора идёт торговля хмельными напитками, предложила главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой и гендиректору компании Николаю Подгузову заменить спиртное на лекарства.


#Минздрав #ПОЧТАРОССИИ
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