https://static.news.ru/photo/7f66121e-b526-11e9-8522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Количество сирот, находящихся в домах ребёнка в России (учреждения для детей до трёх лет, не имеющих родителей), в течение 18 лет сократилось в 2,5 раза.

В 2000 году в таких заведениях было зарегистрировано 19 345 жителей, а в 2018-м — 7524, следует из данных, опубликованных в статистическом сборнике Минздрава. Количество таких домов также сократилось с 254 до 145.

В течение 2018 года в дома ребёнка поступило примерно 11 тысяч человек. Из них были усыновлены три тысячи, ещё шесть тысяч забрали родители.

Ранее Министерство здравоохранения России назвало регионы с наибольшим числом абортов в 2018 году. Лидером оказалась Еврейская автономная область. Там на тысячу женщин в возрасте от 15 до 44 лет пришлось 35,6 аборта. Также высокие показатели отмечены в Республике Тыва и Сахалинской области — 34,5 и 32,2 соответственно.