https://static.news.ru/photo/0c35a550-b532-11e9-a8d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov /Global Look Press

Больше всего больных туберкулёзом людей живёт в Чукотском автономном округе, сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, на 100 тысяч человек в этом регионе 526,9 имеют это заболевание, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.

Кроме того, высокий показатель выявлен в Республике Тыва (512,6 человек на 100 тысяч) и в Приморском крае (280,8 на 100 тысяч).

Наименьшее количество заболевших эксперты зафиксировали в Ненецком автономном округе, а также Белгородской и Архангельской областях.

Ранее News.ru писал, что количество сирот, находящихся в домах ребёнка в России (учреждения для детей до трёх лет, не имеющих родителей), в течение 18 лет сократилось в 2,5 раза. В 2000 году в таких заведениях было зарегистрировано 19 345 жителей, а в 2018-м — 7524, следует из данных, опубликованных в статистическом сборнике Минздрава.