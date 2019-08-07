8–12 тысяч пациентов, у которых диагностировали онкозаболевание, получили его на вредной работе. Такие цифры приводят в Минздраве, но статистика неофициальная.
У нас в канцерорегистрах, как правило, не указывается место работы пациента, наличие или отсутствие на рабочем месте производственных канцерогенов. Если у человека в возрасте 60–65 лет диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста, — рассказал в интервью ТАСС главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.
Он отмечает, что эту ситуацию необходимо менять, чтобы работодатель нёс ответственность за вредные условия труда и снижал риск заболевания «профессиональным» раком.
В 2018 году основная доля соответствующих злокачественных новообразований была выявлена у работников обрабатывающих производств (76,47%), в том числе в металлургии (41,18%), а также у занятых в строительстве (11,76%).
«Лидерами» в этой области стали профессии электрогазосварщика и электросварщика ручной сварки.
Наибольшее число диагнозов приходилось на опухоли бронхов и лёгких (64,71%), рак желудка и гортани (по 11,76%), а также на новообразования почки и меланому (по 5,88%).
Больше всего профессиональных заболеваний было диагностировано в Красноярском крае. Кроме того, они отмечены в Мурманской и Оренбургской областях. Заканчивают список Липецкая, Курганская, Свердловская, Челябинская, Кемеровская области, а также Республика Татарстан и Алтайский край, писал News.ru.