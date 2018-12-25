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Минздрав надеется вывести табак из оборота в России

Christian Charisius /dpa/ Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Минздрав планирует снизить уровень потребления табака среди россиян до 5% в ближайшие 30 лет, после чего его могут вывести из легального оборота. Об этом говорится в проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака, подготовленном ведомством.

«Целью Концепции является существенное снижение распространенности потребления табака среди населения к 2050 году», - говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

В нём также отмечается, что целевыми ориентирами на дальнейшую перспективу должны стать ежегодное снижение потребления табака на 0,5 процентных пункта, предотвращение появления новых видов табачной продукции и распространения электронных сигарет, а также пропаганда отказа от табака.

В Минздраве подчеркнули, что одной из главных задач государственной политики в сфере охраны здоровья граждан является максимально возможное снижение потребления табака вплоть до полного отказа от него.

По словам ведущего научного сотрудника Государственного научного центра профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян, налоги на табачную продукцию необходимо поднять до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Она также призвала бороться с рекламой табачной продукции, в том числе скрытой.

Ранее News.ru писал о том, что план по формированию здорового образа жизни россиян подготовлен Министерством здравоохранения. Он является частью национального проекта «Демография», его реализация поможет снизить количество потребляемого в стране алкоголя и табака.


#Минздрав #табак
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