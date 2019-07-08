Министерство здравоохранения и Министерство труда РФ утвердили положение об оказании паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Совместный приказ вступает в силу 8 июля 2019 года.
Вступивший в силу 17 марта закон позволил получать паллиативную помощь не только в стационаре, но и на дому. Помимо медиков, заботиться о больных должны социальные работники. Также было впервые закреплено право неизлечимо больных на обезболивание.
Новый закон разъясняет медицинские показания к паллиативной помощи взрослым и детям. Кроме того, помощь теперь подразделяется на первичную доврачебную, первичную врачебную и первичную специализированную.
Помимо прочего, такую помощь будут оказывать ещё и дневные стационары, информирует «
Как ранее писал News.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия к 2023 году запустит своё производство лекарств для оказания паллиативной помощи. Она необходима безнадёжно больным людям.