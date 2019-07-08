https://static.news.ru/photo/b26aef02-a146-11e9-b6db-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mos.ru

Министерство здравоохранения и Министерство труда РФ утвердили положение об оказании паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Совместный приказ вступает в силу 8 июля 2019 года.

Вступивший в силу 17 марта закон позволил получать паллиативную помощь не только в стационаре, но и на дому. Помимо медиков, заботиться о больных должны социальные работники. Также было впервые закреплено право неизлечимо больных на обезболивание.

Новый закон разъясняет медицинские показания к паллиативной помощи взрослым и детям. Кроме того, помощь теперь подразделяется на первичную доврачебную, первичную врачебную и первичную специализированную.

Помимо прочего, такую помощь будут оказывать ещё и дневные стационары, информирует « Парламентская газета ».

Как ранее писал News.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия к 2023 году запустит своё производство лекарств для оказания паллиативной помощи. Она необходима безнадёжно больным людям.