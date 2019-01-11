Минздрав готов приравнять стики к обычным сигаретам

https://news.ru/storage/news/8a2f95230ba545ed3ab0142abac1ef94/3941b755-2625-402f-9c32-06a06c1ce2bf_850.jpg Robert Schlesinger/Global Look Press

Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает идею о приравнивании табачных стиков к обычным сигаретам. В ведомстве считают, что системы нагревания табака и любые электронные никотиновые средства должны регулироваться одинаково.

«Табачные компании ищут способы удержания своих потребителей, разрабатывая альтернативные никотиновые продукты, вызывающие сильную зависимость», — заявили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент нет доказательств о меньшей вредности таких устройств для человека. Более того, «существует ряд дополнительных рисков, которые наблюдаются при повышении распространённости ЭСДН» (электронные средства доставки никотина. — Прим.).

Ранее в Государственной думе предложили приравнять системы нагревания табака к обычным сигаретам и запретить открытую рекламу. Предложение поступило от зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова. По его мнению, у россиян сложилось убеждение, что данная система безопасна для здоровья, так как данные приспособления находятся в свободном доступе и их открыто рекламируют, писал News.ru.