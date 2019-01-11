USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,290 $   Brent60.80 $ Bitcoin3,664.00 $
МОСКВА-11°C19:26
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Минздрав готов приравнять стики к обычным сигаретам

Robert Schlesinger/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает идею о приравнивании табачных стиков к обычным сигаретам. В ведомстве считают, что системы нагревания табака и любые электронные никотиновые средства должны регулироваться одинаково.

«Табачные компании ищут способы удержания своих потребителей, разрабатывая альтернативные никотиновые продукты, вызывающие сильную зависимость», — заявили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент нет доказательств о меньшей вредности таких устройств для человека. Более того, «существует ряд дополнительных рисков, которые наблюдаются при повышении распространённости ЭСДН» (электронные средства доставки никотина. — Прим.).

Ранее в Государственной думе предложили приравнять системы нагревания табака к обычным сигаретам и запретить открытую рекламу. Предложение поступило от зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова. По его мнению, у россиян сложилось убеждение, что данная система безопасна для здоровья, так как данные приспособления находятся в свободном доступе и их открыто рекламируют, писал News.ru.


#закон #законопроекты #госдумарф #Табачныеизделия #Минздрав #Антитабачныйзакон
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
общество 14:23, 7 января 2019
Курильщиков оштрафовали на 74 миллиона рублей
экономика 11:00, 1 января 2019
Ставки акцизов на табак вновь выросли в России
общество 18:23, 13 декабря 2018
Павильоны для курения установили в Шереметьево
Лента новостей
в мире 19:20
Falcon 9 стартовала с 10 спутниками Iridium
в мире 19:20
Сбежавшей аравийке предоставили убежище в Канаде
общество 19:17
Ротенберг будет организовывать антикоррупционные форумы
спорт 19:16
Старожил «Дакара» травмировался на трассе
в мире 19:11
Власти США приближаются к рекордному шатдауну
Другие новости
общество 19:17
Ротенберг будет организовывать антикоррупционные форумы
общество 17:23
Военные работают на месте обвала у Бурейского водохранилища
Специалисты будут следить за ситуацией в районе ЧП
общество 17:16
Учёные раскрыли тайну статуй на острове Пасхи
общество 16:35
ОНФ вмешается в запрет домашней еды в школах
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top