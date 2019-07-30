Минздрав дал ряд советов жителям Сибири, как сохранить здоровье в условиях сильной задымлённости в результате лесных пожаров.
В частности, лицам, чей труд связан с большой физической нагрузкой, ведомство рекомендует сократить рабочий день.
Жителям региона рекомендуется меньше бывать на улице в утренние часы, когда концентрация смога в воздухе максимальна, и в жаркое время суток.
При усилении запаха дыма ведомство советует надевать увлажнённые защитные маски. Особенно это относится к детям, пожилым людям и людям, страдающим аллергией, заболеваниями сердца, легких и другими недугами.
Специалисты Минздрава также порекомендовали сибирячкам больше пить жидкости (до двух-трёх литров в день), отказаться от жирной пищи в пользу богатой витаминами и минеральными веществами, не употреблять алкоголь и максимально сократить курение, сообщает
Ранее News.ru писал, что синоптики назвали маловероятным задымление Москвы от лесных пожаров в Сибири. По словам специалистов, это может произойти только в случае, если в регион придёт антициклон.