https://static.news.ru/photo/c2cc6496-b395-11e9-a9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Bin/CFP 2009/Global Look Press

Минздрав дал ряд советов жителям Сибири, как сохранить здоровье в условиях сильной задымлённости в результате лесных пожаров.

В частности, лицам, чей труд связан с большой физической нагрузкой, ведомство рекомендует сократить рабочий день.

Жителям региона рекомендуется меньше бывать на улице в утренние часы, когда концентрация смога в воздухе максимальна, и в жаркое время суток.

При усилении запаха дыма ведомство советует надевать увлажнённые защитные маски. Особенно это относится к детям, пожилым людям и людям, страдающим аллергией, заболеваниями сердца, легких и другими недугами.

Специалисты Минздрава также порекомендовали сибирячкам больше пить жидкости (до двух-трёх литров в день), отказаться от жирной пищи в пользу богатой витаминами и минеральными веществами, не употреблять алкоголь и максимально сократить курение, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что синоптики назвали маловероятным задымление Москвы от лесных пожаров в Сибири. По словам специалистов, это может произойти только в случае, если в регион придёт антициклон.