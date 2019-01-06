Скворцова рассказала о типичных «новогодних» травмах

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Глава Минздрава России Вероника Скворцова

Количество обращений за медицинской помощью в период новогодних праздников резко увеличивается. Многие приёмные отделения и реанимации работают без перерыва, заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

«Это и травмы глаза, и общие травмы с переломами костей. Много случается и ожогов. Наши ожоговые центры в том числе работают в круглосуточном режиме», — цитирует руководителя ведомства Life.ru.

Одним из самых распространённых сценариев ЧП на Новый год является, по мнению чиновницы, возгорание в частном доме. Из-за дыма владельцы жилища теряют сознание, получая серьёзные повреждения.

Ранее News.ru сообщал о случае с московским пенсионером. В руке 75-летнего мужчины взорвалась петарда. Пострадавший травмировал левую кисть и получил перелом пальца со смещением.