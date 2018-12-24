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Минюст России признал ИГСО иностранным агентом

Сергей Карпов/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Министерство юстиции РФ включило автономную некоммерческую организацию «Институт глобализации и социальных движений» в реестр иностранных агентов.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве плановой документарной проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Институт включили в список некоммерческих организаций, которые выполняют функцию иностранного агента. Данное заявление было опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

Ранее News.ru писал, что Минюст внепланово проверит движение «За права человека», которое возглавляет Лев Пономарёв. Лидер движения уже прокомментировал готовящуюся проверку. По его словам, он рассматривает действия ведомства как меру, которая должна «снять нерешительность в словах президента».


#россия #проверка #минюст #иноагент
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