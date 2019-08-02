https://static.news.ru/photo/c5fcd24e-b53f-11e9-b8d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennady Grachev/wikipedia.org/CC BY 2.0

Минюст России опроверг информацию о планах создать Федеральное бюро по делам адвокатуры. В сообщении ведомства говорится, что развитие государственной политики в данной сфере предусмотрено в подготовленном министерством проекте концепции регулирования рынка юридической помощи.

Ни при подготовке проекта концепции, ни при её обсуждении с профессиональным юридическим сообществом вопрос создания Федерального бюро по делам адвокатуры не прорабатывался и не обсуждался, — цитирует сообщение Минюста ТАСС .

В ведомстве пояснили, что концепция предусматривает объединение разрозненного рынка юридических услуг «в единую регулируемую профессию, подчиняющуюся общим профессиональным и этическим требованиям». Также документ направлен на ограничение доступа недобросовестных участников на рынок.

Разработанная Минюстом концепция предполагает устранение ограничений, затрудняющих эффективную работу адвокатов, а также создание системы профессиональной юридической помощи в соответствии с международными стандартами.

В настоящее время проект концепции дорабатывается с учётом поступивших комментариев и обращений.

Издание «Аргументы недели» 31 июля сообщило о том, что из-за кризиса в адвокатском сообществе кабмин изучает вопрос о создании федерального бюро по делам адвокатуры в статусе федеральной службы. По данным авторов публикации, эту структуру может возглавить нынешний замглавы Минюста Денис Новак.

Как писал News.ru, в июне международная правозащитная группа «Агора» подготовила доклад, в котором говорится о нарушениях прав адвокатов. Защитников силой выносят из залов заседаний, угрожают и даже убивают. Они нередко становятся объектами необоснованных прослушек и оперативных разработок, неправомерно привлекаются к административной и даже уголовной ответственности. Всё это происходит на фоне резкого раскола в профессиональном сообществе.