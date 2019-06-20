https://static.news.ru/photo/b3863b30-933b-11e9-8528-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург стали регионами, где россияне чаще всего вступают в законные супружеские отношения. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

С начала года в столице было заключено 13,8 тыс. браков, в Московской области поженились 9,6 тыс. пар, а в городе на Неве в семейную жизнь вступили около 8 тыс. влюблённых, сообщает со ссылкой на данные Минюста RT .

В пятёрку лидеров также вошли Краснодарский край, где зарегистрировано 6,8 тыс. браков, и Свердловская область с 5,1 тыс. свадеб.

Наименьшее количество браков было зарегистрировано в Республике Алтай (240), Республике Калмыкия (206), Магаданской области (219), Еврейской автономной области (194) и Чукотском автономном округе (77).

В общей сложности в первом квартале этого года в России было заключено 160,9 тыс. браков. Это на 2,1 тыс. больше, чем за такой же период 2018 года.