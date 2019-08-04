Ночь с 4 на 5 августа в Москве стала самой холодной с начала лета. Температура воздуха составляла +6,7 градуса.
На востоке Московской области столбики термометров показывали 1,9 градуса тепла.
5 августа жителей столицы и Подмосковья ожидают переменная облачность и небольшие осадки, воздух прогреется до +17 градусов, информирует «
Как ранее писал News.ru, понедельник, 5 августа, может побить рекорд холода за всё время наблюдений. Столбики термометров в Москве в этот день опустятся до «осенней» температуры в 11–13 градусов.