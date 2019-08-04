https://static.news.ru/photo/f1d7d516-b752-11e9-a2f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ночь с 4 на 5 августа в Москве стала самой холодной с начала лета. Температура воздуха составляла +6,7 градуса.

На востоке Московской области столбики термометров показывали 1,9 градуса тепла.

5 августа жителей столицы и Подмосковья ожидают переменная облачность и небольшие осадки, воздух прогреется до +17 градусов, информирует « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, понедельник, 5 августа, может побить рекорд холода за всё время наблюдений. Столбики термометров в Москве в этот день опустятся до «осенней» температуры в 11–13 градусов.