https://static.news.ru/photo/267d4ab6-b39e-11e9-9dcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рабочая группа при Минтруде в ходе предстоящего заседания обсудит предложение об актуализации состава потребительской корзины в соответствии с гендерным признаком и возрастом россиян.

В пресс-службе ведомства напомнили, что вопросы по данной теме рассматриваются решаются в рамках рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума, которая была сформирована в министерстве, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии предложил внести изменения в состав потребительской корзины россиян, а также изменить способ её формирования. В частности, специалисты придумали создать отдельные продуктовые наборы для мужчин, женщин, пожилых людей и детей до года.

Предложение прокомментировал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. По его словам, гендерная классификация тут неприменима, поскольку в этом случае специалисты должны продумать, как градировать мужскую и женскую корзины в зависимости от профессии.