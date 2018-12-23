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Минтруд увеличит размер больничного для богатых

Andrey Arkusha/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Максимальная сумма, выплачиваемая в случае временной нетрудоспособности, вырастет на 4 тысячи рублей — с 61 тысячи до 65,4 тысячи рублей. Впрочем, норма затронет только высокооплачиваемых сотрудников.

Рассчитывать на прибавку к больничному могут только работники со стажем свыше восьми лет и белой зарплатой в 72 тысячи рублей, сообщает «РГ» со ссылкой на Минтруд.

В ведомстве отметили, что на размер выплат будет влиять множество факторов. Так, люди со стажем до пяти лет смогут получать на больничном 60% от зарплаты. Россияне, отработавшие от пяти до восьми лет, могут рассчитывать на 80%, а отработав более восьми лет, можно получить сумму всей заработной платы.

Ранее News.ru писал, что президент РФ подписал закон о продлении налоговых каникул для самозанятых граждан. Льгота будет действовать до 2020 года. Документ, который позволяет не уплачивать налог на доход физлиц, распространяется на нянь, сиделок, репетиторов, клинеров и специалистов по ведению домашнего хозяйства.


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