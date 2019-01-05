Минтруд: россияне работают больше американцев

https://news.ru/storage/news/1f8115a80e269aed3ab50e845b4ff91d/0a64c537-b63c-4b26-9675-005dc670287a_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Рабочая неделя граждан России одна из самых продолжительных в мире, поделился глава ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин. Средний россиянин работает 1978 часов в год.

Это больше, чем средний показатель государств Организации экономического сотрудничества и развития — 1766 часов в год, передаёт его слова «Российская газета». Жители Соединённых Штатов в среднем тратят в год 1790 часов на работу, Канады — 1706, Франции — 1482, а Германии — 1371.

Есть и страны, где работают дольше, чем в РФ. Так, в Чили среднестатистический рабочий год состоит из 1988 часов, а в Южной Корее, Мексике, Греции и Коста-Рике он больше двух тысяч часов.

Однако помимо количества часов, есть ещё производительность труда, отмечает эксперт. По этому показателю Россия сейчас отстаёт от государств Европы. Повлиять на ситуацию должна специальная программа, считает он.

Ранее News.ru писал, что рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0−0,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По предварительной оценке ведомства, уровень инфляции — выше прогноза, рост ВВП — ниже.