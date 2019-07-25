https://static.news.ru/photo/0bb4bb10-aeb7-11e9-a625-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Повышение размеров пособий по уходу за детьми до трёх лет потребует от бюджета 150 млрд руб. в год. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации.

Продление [пособия] с 1,5 до 3 [лет] будет стоить федеральному бюджету дополнительно 150 млрд руб. Я имею в виду с учётом тех расходов, которые у нас будут предусмотрены и на первого ребёнка, и на второго ребёнка, — цитирует Петрову ТАСС .

Она отметила, что выплаты на первого ребёнка получают 259 тыс. семей, а на второго — 27 тыс. По словам замминистра, после рождения второго ребёнка родители, как правило, выбирают материнский капитал на улучшение жилищных условий.

Число получателей [после принятия законопроекта] фактически составит не менее 70% от числа рождённых первых и вторых детей, — сказала Петрова.

Как писал News.ru, парламентарии в третьем чтении рассмотрели законопроект, изменяющий критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка.

Согласно документу, размер среднедушевого дохода семьи изменится с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предложил использовать принцип адресности при увеличении размеров детских пособий. По его словам, выплаты на детей в возрасте от полутора до трёх лет следует поднять до уровня прожиточного минимума ребёнка в регионе.