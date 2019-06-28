https://static.news.ru/photo/414c3fca-9a97-11e9-a8ab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Минтруд РФ окажет социальную помощь жителям Иркутской области, которые пострадали в результате паводков в регионе.

Пострадавшие граждане получат всю необходимую социальную помощь, — говорится в сообщении ведомства.

Минтруд направит поручения в Роструд, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, чтобы эти учреждения подготовили все необходимые меры для оказания помощи местным жителям, передаёт ТАСС .

На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов. В районе паводка затоплено 27 участков региональных дорог, протяжённость которых составляет более 200 километров. Кроме того, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. Погибло пять человек.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин внепланово посетит Иркутскую область из-за режима ЧП, который был введён в регионе из-за сильных паводков.