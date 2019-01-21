Минтруд оценил идею переноса новогодних каникул

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В Минтруде РФ прокомментировали идею переноса новогодних каникул.

«Предложений таких не поступало», — ответил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на вопрос о том, как он относится к идее изменить период новогодних каникул.

21 января появились сообщения со ссылкой на главу комитета по социальной политике Совета Федерации Валерия Рязанского о возможности пересмотра отдыха в новогодние дни, информирует РИА Новости. Сам Рязанский считает, что продолжительность новогодних каникул в РФ можно менять только в рамках единых правил. По его словам, все изменения должны быть законодательными. При этом сенатор отметил, что россияне уже привыкли к длинным каникулам и нужно оставить всё как есть.

Ранее News.ru писал, что уход за всеми детьми могут включить в пенсионный стаж многодетных родителей. Предлагаемые поправки в закон «О страховых пенсиях» направлены на согласование в Минтруд.