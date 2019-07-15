https://static.news.ru/photo/2107462a-a702-11e9-a3a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Право для работников на освобождение от работы на один рабочий день в году это не «дополнительный выходной». Как заявляет пресс-служба Минтруда РФ, такое сравнение некорректно.

В ведомстве подчёркивают, что изменения в Трудовой кодекс о таком праве для работников старше 40 лет разрабатывались в рамках поручения по итогам обсуждения в Госдуме отчёта правительства о работе в 2018 году, а также на основе обновлённого порядка проведения профилактических медосмотров и диспансеризации, которые разработал Минздрав.

Инициатива Минтруда предусматривает право работника в возрасте 40 лет и старше на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ним места работы и среднего заработка при прохождении диспансеризации, уточняет пресс-служба министерства.

Также обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной, — говорится в сообщении.

Россиянам в возрасте от 40 лет могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, писал ранее News.ru.