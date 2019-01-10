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Минтранс запретит высаживать детей-безбилетников

АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

В России запретят высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Законопроект подготовил Минтранс РФ.

Об этом говорится в письме главы ведомства Евгения Дитриха на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина.

Парламентарий спросил об ужесточении правил перевозки пассажиров в общественном транспорте. В России происходили случаи высадки безбилетников, в том числе на мороз, что зачастую приводило к трагическим последствиям, отметил Горелкин.

«Минтранс России разделяет вашу озабоченность по данному вопросу», — приводит ответ министра ТАСС. По словам главы Минтранса, соответствующий законопроект доработали после замечаний Государственно-правового управления президента. Документ сейчас находится на рассмотрении правительства.

Законопроектом предлагается «запретить высадку из транспортного средства безбилетного лица, в том числе не достигшего возраста 16 лет, отказавшегося от уплаты административного штрафа и оплаты стоимости проезда, если это поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние», информирует ФАН.

Ранее News.ru писал о требовании прокуратуры обязать авиакомпанию «Победа» к провозу зарегистрированного оружия, боеприпасов и патронов. 


#дети #безбилетник #Минтранс
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