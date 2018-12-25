USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,747.91 $
МОСКВА-10°C21:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Минтранс РФ опубликовал среднюю стоимость дорог

Alexander Legky/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Минтранс РФ опубликовал данные о средней стоимости строительства автодороги в России за 2017 год. Средняя стоимость строительства одного километра автодороги в однополосном исполнении составила 18,9 млн рублей. Данные показатели на 34,5% меньше, чем в 2016 году.

Строительство автомагистралей обходилось в среднем в 39,18 млн рублей за 1 км одной полосы, что на 25% меньше, чем в 2016 году.

Обычные двухполосные трассы обошлись в 17,22 млн за километр, стоимость снизилась на 46,4%. Самые простые дороги — проложенные одной полосой без твердого покрытия по грунту — обходились в 2017 году в 12,44 млн рублей за 1 км, что на 6% дороже, чем в 2016 году.

В ведомстве отметили, что на стоимость дорог влияет ряд факторов: рельеф местности, стоимость выкупа земель и необходимых материалов.

Ранее News.ru писал, что участок трассы «Таврида» откроют на Крымском полуострове. Речь идет о двухполосном участке от Керчи до Симферополя протяженностью 190 км. Движение запустят в предновогоднюю ночь, с 30 на 31 декабря 2018 года.


#россия #Минтранс #дорога
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй

читайте также
общество 08:30, 24 декабря 2018
Канатная дорога Лужники — Воробьёвы горы станет платной
общество 21:54, 3 декабря 2018
Минтранс обсудит платную регистрацию с пассажирами
технологии 10:31, 28 ноября 2018
Медведев поручил Минтрансу развить электронные сервисы
экономика 09:25, 27 ноября 2018
Минтранс просит оставить НДС на внутренние рейсы без изменений
общество 20:54, 25 ноября 2018
Минтранс хочет «приподнять» переходы
Лента новостей
политика 20:54
Володин предложил проверить эффективность Конституции РФ
политика 20:50
Путин ждёт эффекта от нацпроектов в будущем году
политика 20:43
Президент РФ подписал закон о любительской рыбалке
экономика 20:32
Особый порядок сделок продлили в Крыму
политика 20:30
Путин обсудил с Лукашенко цены на газ для Белоруссии
Другие новости
общество 19:56
Россияне стали больше доверять турфирмам
общество 19:24
Кирилл поздравил папу римского с Рождеством
общество 19:24
Штраф за неоплату парковки в Москве увеличат в два раза
новый год 19:15
«Голубой Ургант» порадует россиян в Новый год
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top