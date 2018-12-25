Минтранс РФ опубликовал среднюю стоимость дорог

https://news.ru/storage/news/d0639dc0a499757ec8022f6f1cb8971f/867508ab-cfa3-41ee-ae05-5bd6c78c1370_850.jpg Alexander Legky/Global Look Press

Минтранс РФ опубликовал данные о средней стоимости строительства автодороги в России за 2017 год. Средняя стоимость строительства одного километра автодороги в однополосном исполнении составила 18,9 млн рублей. Данные показатели на 34,5% меньше, чем в 2016 году.

Строительство автомагистралей обходилось в среднем в 39,18 млн рублей за 1 км одной полосы, что на 25% меньше, чем в 2016 году.

Обычные двухполосные трассы обошлись в 17,22 млн за километр, стоимость снизилась на 46,4%. Самые простые дороги — проложенные одной полосой без твердого покрытия по грунту — обходились в 2017 году в 12,44 млн рублей за 1 км, что на 6% дороже, чем в 2016 году.

В ведомстве отметили, что на стоимость дорог влияет ряд факторов: рельеф местности, стоимость выкупа земель и необходимых материалов.

Ранее News.ru писал, что участок трассы «Таврида» откроют на Крымском полуострове. Речь идет о двухполосном участке от Керчи до Симферополя протяженностью 190 км. Движение запустят в предновогоднюю ночь, с 30 на 31 декабря 2018 года.