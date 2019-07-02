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Временный запрет на полёты российских авиакомпаний в Чехию вызван тем, что Москва и Прага не смогли договориться о частоте рейсов национальных перевозчиков. Об этом сообщил источник, близкий к руководству авиационной отрасли республики.

Ежедневное количество рейсов «Аэрофлота» по маршруту Москва — Прага — Москва сокращено с шести до двух. Министерства транспорта Чехии и России не смогли договориться о частоте. Такова ситуация на вторник,...