Министерство транспорта России прокомментировало ситуацию с отменой ряда рейсов в Чехию.
По данным пресс-службы ведомства, чешские авиавласти своими действиями нарушили соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой.
В Минтрансе также подчеркнули, что решить вопрос планируется в сжатые сроки, передаёт
Как писал News.ru, ранее источник, близкий к руководству авиационной отрасли Чехии, заявил, что временный запрет на полёты российских авиакомпаний в Чехию вызван тем, что Москва и Прага не смогли договориться о частоте рейсов национальных перевозчиков.