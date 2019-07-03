https://static.news.ru/photo/ed8df20a-9d86-11e9-ac5b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Министерство транспорта РФ ведёт переговоры с чешской стороной для сохранения авиационного сообщения между странами, заявил глава российского ведомства Евгений Дитрих. По его словам, участники процесса работают над тем, чтобы не оставить граждан РФ без перелётов в республику.

Сейчас идут переговоры, которые, как мы надеемся, к установленной дате приведут нас к совместному решению. Я не хотел бы давать оценку тому, что произошло. Для нас сейчас важно не потерять авиасообщение, я думаю, что это интересы обеих сторон, — цитирует чиновника АГН « Москва ».

Посольство России в Чехии поддержало стремление Праги решить проблему с авиаперелётами между странами. В дипмиссии отметили, что рассчитывают на скорейшее разрешение ситуации совместными усилиями чешских и российских авиационных властей.

Ранее News.ru писал, что вылеты из Москвы в Прагу, назначенные на 3 июля, будут выполнены в полном объёме. Об этом заявили в «Аэрофлоте». Восстановление сообщения связано с решением властей РФ и европейской страны о временном возобновлении перелётов.