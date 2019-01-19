Минтранс пытается поддержать должницу UTair

https://news.ru/storage/news/5b8f6d931b8e6890a248dc93d93a13d8/fec08c17-f048-4066-846d-74e7b6904d95_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Министерство транспорта совместно с авиакомпанией UTair пытаются найти пути для оказания поддержки перевозчика после того, как большая часть кредиторов отказали в переносе срока выплат, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

По его словам, в настоящее время делается всё возможное, чтобы авиакомпания продолжила бесперебойную работу.

«Сейчас совместно с гендиректором и с крупнейшими кредиторами приступаем к обсуждению вопроса о том, каким образом эта ситуация может быть разрешена», — отметил он.

Как писал News.ru, ранее президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что создание регионального авиаперевозчика на базе UTair не планируется. Так он отреагировал на информацию о том, что Сбербанк и ВТБ могут «забрать» UTair под проект региональной авиакомпании.