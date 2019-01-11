Минтранс: полноценная работа ВПП Шереметьево невозможна

https://news.ru/storage/news/789d19ba0100b1dbf6755662a744e43f/5134449a-30bb-48fd-925f-2a3bc95b2fea_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Третья взлётно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево не сможет функционировать полноценно. Фактические рабочие характеристики не соответствуют проектным транспортным нормативам.

По правилам эксплуатации аэродромов, необходимо внести значительные коррективы в работу ВПП-3 в ночное время.

Всё дело в уровне шума, который будет мешать жителям населённых пунктов в радиусе пяти километров от ВПП. В трех километрах от полосы расположена Сходня, в пяти — Лобня и Зеленоград, говорится в пояснительной записке к законопроекту о приаэродромных территориях, разработанному Минтрансом, информирует «Профиль».

Третья ВПП строилась с 2011 года. Руководство аэродрома ожидает увеличения пропускной способности с 55 до 90 операций в час. Официальное открытие полосы состоится в апреле 2019 года. Кроме того, в то же время будет открыт терминал C1 с пропускной способностью в 20 миллионов пассажиров. В перспективе должен появиться и терминал C2, благодаря которому этот показатель увеличится ещё на 10 миллионов человек, сообщал News.ru.