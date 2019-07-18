https://static.news.ru/photo/f9150ea0-a921-11e9-b725-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Минтранс предлагает установить штрафы за неоплаченный проезд по платной дороге. Водителям придётся отдать за такое нарушение от 2,5 до 10 тысяч рублей.

Штраф за первичное нарушение составит 2,5 тыс. рублей. При повторном нарушении платёжного режима в течение года штраф составит 10 тысяч рублей, хотя оплатить его можно со скидкой. Предполагается, что фиксировать нарушения будут камеры на пунктах взимания платы, сообщает « Коммерсант », который ознакомился с проектом Минтранса.

Этот закон распространяется и на водителей грузовиков иностранных компаний, штраф выписывается именно водителю большегруза. После фиксации нарушения ему придёт уведомление о необходимости погасить задолженность, на это у нарушителя будет ровно пять дней, передаёт « 360 ».

Ранее News.ru писал, что госкомпания «Автодор» поддержала идею правительства внедрить на платных трассах технологию free-flow («свободный поток»). Она предполагает отказ от шлагбаумов и установление штрафа за неоплату проезда. При этой технологии ускоряется поток автомобилей, сокращается время в пути и снижается вред экологии.