https://static.news.ru/photo/97c5543e-a47b-11e9-9735-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

В Министерстве транспорта Чехии выразили уверенность в скором достижении постоянно действующего соглашения о пассажирских авиаперевозках с Россией.

Мы уверены, что до конца лета или максимум в сентябре взаимовыгодное соглашение об авиаперевозках с Минтрансом России будет достигнуто, — сообщил ТАСС представитель ведомства Франтишек Емелка.

В настоящее время между Россией и Чехией действует временная договорённость о сохранении числа рейсов национальных авиакомпаний в воздушном пространстве обеих стран.

Как писал News.ru, Министерство транспорта РФ ведёт переговоры с чешской стороной для сохранения авиационного сообщения между странами, заявил глава российского ведомства Евгений Дитрих. По его словам, участники процесса работают над тем, чтобы не оставить граждан РФ без перелётов в республику. Посольство России в Чехии поддержало стремление Праги решить проблему с авиаперелётами между странами.