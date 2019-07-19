https://static.news.ru/photo/5f4e8c34-aa15-11e9-b5a0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство строительства и ЖКХ готовится опубликовать часть документов, входящих в стратегию развития жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. Речь идёт о концепциях по тепло- и водоснабжению, сообщила директор департамента развития ЖКХ Светлана Никонова.

Кроме того, по её словам, ведомство совместно с управляющими организациями прорабатывает план развития газоснабжения. Эксперты определили круг вопросов, в том числе по эксплуатации газового оборудования внутри квартир, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что управляющие компании многоквартирных домов будут привлекаться к ответственности за отказ или уклонение от установки общедомовых приборов учёта. Соответствующие поправки в КоАП предлагают внести в Минстрое.