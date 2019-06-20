https://static.news.ru/photo/3ec7fc44-9353-11e9-80c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сообщения СМИ о том, что в России могут измениться критерии начисления оплаты за отопление в зависимости от этажности дома, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минстрое.

Некоторое время назад такая информация появилась в «Парламентской газете». Комментируя её, в ведомстве отметили, что положений, которые позволяли бы устанавливать различные нормативы для одного дома, не существуют.

В пресс-службе министерства разъяснили, что к 2020 году все регионы должны установить единые нормативы на отопление жилых домов. Дифференциация по типу и этажности домов действительно предусмотрена.

Принятие таких решений — по установлению нормативов — проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учётом установленных ограничений индексов изменения платы), сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Ранее News.ru писал, что в Минстрое предложили освободить граждан от необходимости установки счётчиков тепла в квартирах. В ведомстве пояснили, что существующий принцип подсчёта тепла, затрачиваемого на обогрев квартир, вызывает сомнения и это провоцирует споры между соседями.