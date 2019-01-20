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Минстрой назвал крайностью отказ от газовых плит

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Не везде возможно заменить газовые плиты на электрические. Более того, на это понадобится очень много средств, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев.

По его словам, предложение полностью отказаться от бытового газового оборудования — это крайность.

«Не везде, во-первых, можно будет перейти на электричество, причём это будет стоить очень приличных денег», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ведомства отметил, что в ближайшее время может быть принято постановление о добавлении сильно пахнущих реагентов в бытовой газ.

Как писал News.ru, две трагедии, связанные со взрывом бытового газа и произошедшие подряд, вызвали волну предложений по поводу того, как обезопасить использование газового оборудования в российских домах. Эксперты в области безопасности и газовых проблем оценили самые громкие инициативы.


#ГАЗ #Минстрой
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