https://static.news.ru/photo/881e0980-9e28-11e9-9a6e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минсельхоз РФ предлагает улучшить качество и эффективность регулирования рынка дикоросов. Ограничений на сбор гражданами дикорастущих грибов и ягод вводить не планируется.

Ранее министерство опубликовало проект постановления, предусматривающего наделение ведомства полномочиями по выработке государственной политики по регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке и обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе плодов, ягод, грибов, орехов, семян и берёзового сока, а также в области переработки и оборота лекарственных растений.

При этом не планируется введение каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами, — уточняют в министерстве.

Минсельхоз указывает, что основной задачей отечественного сельского хозяйства на ближайшую перспективу является увеличение экспорта продукции.

По оценкам министерства, Россия обладает запасами дикорастущего сырья на уровне до 8,5 млн тонн в год, из этого объёма на сегодня используется лишь 6%.

Инициативу Минсельхоза по установлению контроля за сбором ягод и грибов россияне высмеяли. Некоторые поинтересовались, за сколько граммов лесного урожая будут людей сажать в тюрьму, писал News.ru.