Минсельхоз РФ предлагает улучшить качество и эффективность регулирования рынка дикоросов. Ограничений на сбор гражданами дикорастущих грибов и ягод вводить не планируется.
Ранее министерство опубликовало проект постановления, предусматривающего наделение ведомства полномочиями по выработке государственной политики по регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке и обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе плодов, ягод, грибов, орехов, семян и берёзового сока, а также в области переработки и оборота лекарственных растений.
При этом не планируется введение каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами, — уточняют в министерстве.
Минсельхоз указывает, что основной задачей отечественного сельского хозяйства на ближайшую перспективу является увеличение экспорта продукции.
По оценкам министерства, Россия обладает запасами дикорастущего сырья на уровне до 8,5 млн тонн в год, из этого объёма на сегодня используется лишь 6%.
Инициативу Минсельхоза по установлению контроля за сбором ягод и грибов россияне высмеяли. Некоторые поинтересовались, за сколько граммов лесного урожая будут людей сажать в тюрьму, писал News.ru.