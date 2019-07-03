Сбор ягод, грибов и орехов, растущих в диких условиях, необходимо регулировать, считают в Министерстве сельского хозяйства. Ведомство опубликовало проект постановления, передающего ему право на соответствующие действия.
Согласно пояснительной записке документа, опубликованного на федеральном
Ранее News.ru писал, что Минсельхоз разрабатывает законопроект, разрешающий наружную рекламу вина с защищённым географическим указанием в радиусе 200 км от производственных площадок. Кроме того, ведомство поддержало идею выделения российских вин в меню ресторанов.