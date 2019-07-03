https://static.news.ru/photo/f1d2769e-9db1-11e9-9d09-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбор ягод, грибов и орехов, растущих в диких условиях, необходимо регулировать, считают в Министерстве сельского хозяйства. Ведомство опубликовало проект постановления, передающего ему право на соответствующие действия.

Согласно пояснительной записке документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов, такие ресурсы пользуются хорошим спросом. Переработка и оборот этой пищи является отраслью, значимой для общества. Кроме того, она имеет потенциал к росту.

Ранее News.ru писал, что Минсельхоз разрабатывает законопроект, разрешающий наружную рекламу вина с защищённым географическим указанием в радиусе 200 км от производственных площадок. Кроме того, ведомство поддержало идею выделения российских вин в меню ресторанов.