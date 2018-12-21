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Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего набора продуктов

Виталий Тимкив/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Согласно данным аналитического центра Минсельхоза России, новогодняя продуктовая корзина подорожала на 1,6% по сравнению с прошлым годом. По подсчетам специалистов, её стоимость составляет 6,253 тыс. рублей на семью из четырёх человек.

При проведении анализа были использованы данные Росстата, а также показатели спроса и предложения на наиболее популярные продукты, в числе которых мясо, колбаса, овощи, фрукты, алкоголь, икра, кондитерские изделия.

Эксперты министерства отмечают, что цены на российские вина и набор продуктов для салата сельдь под шубой остались практически на уровне прошлого года, тогда как салат оливье обойдется россиянам на 6% дороже, сообщает РИА Новости.

В то же время, по словам исполнительного директора Национального плодоовощного союза Александра Горкина, тепличные фрукты и овощи россияне смогут купить дешевле, поскольку их урожай превысит 1 млн тонн.

Ранее News.ru писал о том, что почти треть граждан России тратят на еду большую часть своего дохода. При этом более 90% вынуждены экономить на продуктах.


#россия #продукты #новыйгод
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