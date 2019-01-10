Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки

https://news.ru/storage/news/ef775812f3bffcea838b4d6da62d8bfd/f83dc6c2-99a8-41eb-a25f-375bba2592dd_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство просвещения России завершило работу над законопроектом, который ужесточает требования к желающим усыновить или взять под опеку детей. Проект отправлен на рассмотрение.

«Законопроект уже разместили на официальном сайте для общественного обсуждения. В ближайшее время к процессу обсуждения его положений будут также подключены приёмные семьи из всех регионов России», — говорится в сообщении ведомства.

В случае одобрения закон вступит в силу 1 января 2021 года. Он введёт обязательное психологическое обследование потенциальных родителей и наложит запрет на усыновление более одного ребёнка в год. Последнее ограничение не распространяется на усыновление братьев и сестёр, а также на детей, которые проживали на совместной территории.

Ранее News.ru писал, что Министерство просвещения Российской Федерации утвердило концепции по шести предметам в рамках единого образовательного пространства страны. Изменения коснутся обществознания, искусства, географии, технологии, физкультуры и ОБЖ. К разработке концепции были привлечены более 150 тысяч педагогов и научных работников.