https://static.news.ru/photo/4957ff7e-968c-11e9-a0c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Глава Министерства просвещения Ольга Васильева сообщила, что в Трудовой кодекс внесут поправки, которые сократят до четырёх число отчётных документов для учителей в школах.

В школе должно остаться и останется четыре документа — рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал, электронный дневник, — подчеркнула министр.

Она добавила, что многие инстанции требуют от учебных заведений провести определённые мероприятия, по итогам которых необходимо предоставить отчёт. По её мнению, это бессмысленная нагрузка, которая не имеет никакого отношения к образовательному процессу, передаёт « Парламентская газета ».

Как ранее писал News.ru, Министерства просвещения и цифрового развития России подготовили проект приказа, который утверждает создание федеральной платформы цифровой образовательной среды (ЦОС). В ней будут предусмотрены анкеты для родителей, учеников и учителей.