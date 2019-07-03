https://static.news.ru/photo/2dff01b4-9d6c-11e9-82dd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Министерство просвещения провело научно-методический совет по учебникам, по итогам которого приняло решение направить 73 издания, не вошедших в обновлённый федеральный перечень зимой 2018 года, на повторную экспертизу.

Помимо этого, совет рассмотрел вопрос об обоснованности направления на дополнительную проверку 281 книги в прошлом году и единогласно подтвердил наличие необходимых оснований.

В ведомстве также сообщили, что участники заседания обсудили порядок формирования федерального перечня документов, который подразумевает новые сроки подачи документов о включении учебника в федеральный перечень (ежегодно с 20 февраля по 20 апреля), а также регламент его рассмотрения.

В список попадают книги, которые получили наиболее высокую оценку после экспертизы в соответствии с 43 критериями.

Существенным образом усилены требования, предъявляемые к экспертам. В их число войдут представители экспертного сообщества, отвечающие таким требованиям, как наличие учёной степени и педагогического опыта реализации основных образовательных программ не менее пяти лет, — отметили в министерстве.

Также новый порядок обязывает издателей публиковать на обороте титульного листа книг фамилию, имя, отчество лиц, проверяющих учебники и реквизиты приказа ведомства о его включении в федеральный перечень.

Ранее Минпросвещения прокомментировало информацию о планах ввести в российских школах уроки семейных ценностей. В ведомстве заверили, что не планируют добавлять новые предметы в школьную программу.