https://static.news.ru/photo/6c92f0ec-a231-11e9-8211-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

Минпросвещения и Минтруд создадут совместную рабочую группу для проработки вопроса о базовом окладе школьных учителей в субъектах РФ. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке сообщила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

По её словам, вопросу о соответствии или процентном соотношении базового оклада к уровню заработной платы уделяется пристальное внимание и идёт формирование рабочей группы Минпросвещения и Минтруда по этому вопросу.

Мы понимаем, что та отраслевая система оплаты труда, которая сегодня применяется, и те существующие в регионах и установленные в соответствии с их законодательством нормы и нормативы требуют сегодня пересмотра, — заявила Синюгина.

Ранее глава министерства Ольга Васильева отмечала, что, согласно отправленным в регионы в 2017 году методическим рекомендациям, при расчёте заработной платы учителям предлагалось назначить 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие. Но в большинстве регионов рекомендованная пропорция не соблюдается, и в ряде случаев гарантированная часть составляет лишь 10%.

Учитель физкультуры едва не оторвал ухо школьнику во время воспитательной беседы. Инцидент произошёл на школьной площадке в селе Чёрный Мыс Убинского района, которое расположено в 10 км от Новосибирска, писал News.ru.