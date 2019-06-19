https://static.news.ru/photo/c06c2dcc-9274-11e9-b00a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерства просвещения и цифрового развития России подготовили проект приказа, который утверждает создание федеральной платформы цифровой образовательной среды (ЦОС). В ней будут предусмотрены анкеты для родителей, учеников и учителей.

Помимо персональных данных (имени, даты рождения и прочего), участники образовательного процесса должны будут указать в анкетах ссылки на свои аккаунты в социальных сетях, а также информацию о водительском удостоверении и загранпаспорте. Согласно задумке ведомств, через ЦОС государство сможет проводить «мониторинг прохождения образовательных программ» и «объективное оценивание навыков и достижений пользователей, основанное не анализе данных».

При этом на вопрос, для чего нужно предоставлять информацию о документах и соцсетях, в Минпросвещения ответили, что это позволит существенно упростить получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования. Там уточнили, что сбор и обработка данных будут осуществляться на добровольной основе с согласия участников образовательного процесса, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными для каждого школьника. Такие планы содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. Предполагается, что эта мера поможет решить проблему со списыванием.